Vittoria dice no al caos in area pedonale: 22 sanzioni e 3 monopattini sequestrati

La Polizia Municipale di Vittoria ha condotto due giornate di controlli straordinari nell’ambito dell’operazione denominata “Alto Impatto”, concentrandosi in particolare su via Cavour, area pedonale dove vige il divieto di transito per monopattini e biciclette.

L’ordinanza, spesso ignorata dai trasgressori, rappresenta un pericolo concreto per pedoni, anziani e famiglie con bambini. Durante i controlli, che hanno visto l’impiego di 14 unità della Polizia Municipale, sono stati registrati i seguenti risultati: 22 sanzioni per accesso non autorizzato in area pedonale da parte di monopattini e biciclette; 28 persone identificate; 3 monopattini sequestrati; 1 veicolo fermato per mancata copertura assicurativa.

I controlli non si fermano qui. Nei prossimi giorni continueranno i presidi delle aree pedonali, con personale sia in divisa che in borghese, per garantire una presenza efficace e capillare sul territorio.



