Vittoria Calcio: si dividono le strade di mister Alessio Catania e la società biancorossa

E’ bastata una stretta di mano per chiudere il rapporto professionale tra la società del FC Vittoria ASD, rappresentata dal Presidente Toti Miccoli ed il tecnico Alessio Catania. Le due strade prendono direzioni diverse per le due parti dopo un anno di collaborazione fitte di grande passione.



“Mi preme ringraziare il Presidente Miccoli – dichiara il tecnico Catania – per avermi dato la possibilità di allenare in una ‘piazza’ importante qual è Vittoria. Un anno che mi ha permesso di crescere professionalmente e umanamente. Ho avuto la possibilità di lavorare con calciatori e uomini che ricorderò per sempre per la loro capacità di vivere il calcio in uno stadio pregno di passione. Porterò con me il ricordo di un’esperienza che mi ha permesso di conoscere ulteriormente il calcio dilettantistico nei suoi vari e molteplici aspetti. Grazie anche alla città di Vittoria per avere sostenuto la squadra anche nei momenti difficili che il campionato ci ha fatto vivere. Auguro con tutto il cuore che la città di Vittoria possa vivere momenti di gloria in palcoscenici più importanti”.



“Finisce il rapporto professionale ma non umano – afferma il Presidente Toti Miccoli. Un anno che mi ha permesso di conoscere un galantuomo del calcio che è Mister Catania. Una persona per bene che ha vissuto il calcio, in una città esigente, con molta umiltà e passione. Lo sport è una vera palestra di vita che ci permette di conoscere persone che ci lasciano bei ricordi. E Alessio Catania merita di essere ricordato. Grazie Mister per tutto ciò che ha fatto per la nostra società e per la nostra città. L’augurio, di cuore, che possa raggiungere traguardi ambiziosi per la sua carriera professionale”.