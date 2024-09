Vittoria Calcio: non ci sarà il calciatore Vito Morra

La società FC Vittoria ASD ha annunciato ufficialmente la separazione dal calciatore Vito Morra, che per motivi familiari tornerà in Puglia. La società ha voluto esprimere profonda gratitudine per il suo contributo, ricordando il ruolo determinante che ha avuto nella stagione agonistica 2023/24. La dirigenza ha lodato la professionalità e l’impegno del giocatore, riconoscendo il suo impatto positivo non solo per la squadra, ma anche per la città di Vittoria.

Il club ha voluto augurare a Morra il meglio per il suo futuro sportivo, sottolineando che il suo nome rimarrà indelebilmente legato alla storia calcistica di Vittoria.

