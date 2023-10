Vittoria Calcio: Giuseppe Cilio nuovo Direttore Generale

Si è riunito il CdA del FC Vittoria Calcio ASD per fare il ‘punto’ sulla prima parte del campionato di Promozione dopo le prime 7 giornate, alla vigilia della pausa del campionato di Promozione e al turno degli ottavi di finale di Coppa Italia, alla luce degli undici risultati utili consecutivi. L’impronta è chiara, già dichiarata all’inizio del campionato. La dirigenza vuole costruire un progetto duraturo nel tempo, oltre alla stagione in corso.

La grande novità riguarda il ripartimento di una carica dirigenziale che ad oggi era rimasta in sospeso: di Direttore Generale. A maggioranza totale, l’assemblea ha deliberato che a ricoprire l’importante ruolo di Direttore Generale sarà Giuseppe Cilio. A lui sono state riconosciute le enormi doti per rivestire le enormi doti imprenditoriali e sportive per rivestire questa carica sulla base della sua esperienza maturata nel corso degli anni nel mondo del calcio ad altissimi livelli. Si tratta di un riconoscimento, all’interno dei soci, che gratifica l’impegno e la costanza quotidiana che Giuseppe Cilio ha messo in campo e soprattutto per i progetti futuri mirati a migliorare la società.

Intanto la società comunica di avere interrotto i rapporti sportivi con i calciatori Tony Scerra e Francesco Mauro. I due non rientrano nei programmi societari per scelte personali. La società, nel ringraziare la professionalità dei due calciatori augura loro le migliori fortune.