Vittoria Calcio: distrazione del legamento collaterale del ginocchio per Max Lucarelli

Gli esami medici a cui è stato sottoposto Max Lucarelli hanno rivelato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio, una lesione che richiederà un periodo di recupero più lungo del previsto. Il giocatore seguirà un programma di riabilitazione specifico per facilitare la guarigione e ripristinare pienamente la funzionalità del ginocchio. La società attende ulteriori aggiornamenti dai medici per definire con maggiore precisione i tempi di recupero, attualmente stimati in circa un mese e mezzo, prima che Lucarelli possa tornare in campo.

