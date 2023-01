Vittoria: arrestato per droga, messo ai domiciliari e nuovamente sorpreso a spacciare

Era già stato arrestato una volta dalla Polizia di Vittoria ma in men che non si dica è tornato a delinquere.

Lo scorso novembre un cittadino extracomunitario di 37 anni, con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, era stato arrestato in piazza Manin perchè sopreso a spacciare hashish. In quell’occasione, era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.



In sede di Udienza di Convalida, tenutasi il giorno seguente, il Giudice del Tribunale di Ragusa ha disposto nei confronti dell’uomo, l’Obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Nonostante questo, il 30 dicembre è stato sopreso ancora una volta a spacciare.



Per questo, è stato di nuovo portato agli arresti domiciliari in aggravamento alla misura già in atto

emessa dal Giudice su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.