Vittoria: arrestato nuovamente a soli 22 anni per spaccio

Un giovane di 22 anni residente a Vittoria è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era già noto alle autorità, per precedenti specifici. Durante un controllo effettuato dalla polizia di Vittoria, il comportamento sospetto del giovane ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno quindi deciso di eseguire una perquisizione sia personale, sia domiciliare.Nell’abitazione del giovane, sono stati trovati due involucri termosaldati contenenti oltre 5 grammi di cocaina, nascosti in un cassettone della camera da letto.

LA PERQUISIZIONE

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche due bilancini di precisione e vari ritagli in plastica, utilizzati per il pesare e confezionare la droga destinata alla vendita.

In base a quanto scoperto, il giovane è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Era già stato arrestato lo scorso ottobre per spaccio di stupefacenti vicino a un istituto scolastico a Vittoria ed era attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.