Vittoria: armi clandestine acquistate sul web, arrestato 43enne

Un 43enne di Vittoria è stato arrestato per detenzione di armi clandestine. In casa nascondeva una pistola ad aria compressa calibro 4,5 millimetri con 45 pallini in ferro e una pistola lanciarazzi calibro 22. Entrambe le armi erano prive di matricola.

L’UOMO E’ STATO SOTTOPOSTO AI DOMICILIARI

L’uomo ha già un precedente penale per possesso illegale di armi e stupefacenti. In seguito alla perquisizione domiciliare da parte della polizia, è stato appurato che la pistola ad aria compressa è stata acquistata su un sito web, ma questa azione è vietata dalla normativa nazionale sulla detenzione e il trasporto di armi.

A seguito dell’arresto e della scoperta delle armi clandestine, l’uomo è stato condotto presso la sua abitazione e posto in regime di arresti domiciliari.