Vittoria, 15enne fermato con 160 grammi di hashish: voleva eludere i controlli

Un inseguimento tra le vie del centro storico di Vittoria ha portato, nella tarda serata di ieri, alla denuncia di un quindicenne per detenzione di droga ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito, una pattuglia del Commissariato di Polizia, impegnata in un controllo di routine lungo via Garibaldi, ha notato un motociclo con due giovani a bordo che, alla vista della volante, hanno improvvisamente accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo. È scattato così l’inseguimento: il mezzo è stato bloccato poco dopo, ma uno dei due, il passeggero, ha tentato la fuga a piedi cercando di nascondersi tra le auto in sosta.

Il ragazzo, però, è stato raggiunto dagli agenti dopo pochi minuti. Durante la corsa ha lanciato un borsello all’interno di un cortile privato, poi recuperato dalla polizia. All’interno sono stati trovati diversi involucri contenenti complessivamente circa 160 grammi di hashish. Addosso al giovane è stato inoltre rinvenuto un tirapugni in metallo.

Il quindicenne, su disposizione della Procura per i Minorenni di Catania, è stato denunciato in stato di libertà. L’episodio riporta l’attenzione sull’allarme sociale legato al crescente coinvolgimento di minorenni nel piccolo spaccio, un fenomeno che continua a preoccupare le forze dell’ordine e la comunità cittadina.

