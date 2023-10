È una donna di 67 anni la vittima dell’incidente stradale. Tre feriti in ospedale tra cui una bambina

Tragedia della strada questo pomeriggio in provincia di Ragusa lungo la strada sp 85 che collega Santa Croce Camerina a Scoglitti. Si è verificato un incidente mortale a seguito dello scontro tra una Yaris e una 500L. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta immediatamente per affrontare la situazione e fornire soccorso alle persone coinvolte.

Purtroppo, il bilancio dell’incidente è stato tragico, con la conducente della Yaris che ha perso la vita. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma il violento impatto ha avuto conseguenze fatali per la conducente coinvolta. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota.

Oltre alla conducente deceduta, altre persone sono rimaste ferite nell’incidente. Una passeggera della Yaris è stata trasportata in ospedale per ricevere cure mediche, insieme alle due occupanti della 500L. Tra le persone coinvolte nell’incidente vi è anche una bambina di soli 10 anni, che è stata portata in ospedale per valutare le sue condizioni.

AGGIORNAMENTO

La vittima è una donna di 67anni di origine albanese e residente a Santa Croce Camerina. Era passeggera nella Toyota. L’altra donna alla guida, e le due occupanti della Fiat L (una donna e una bambina) sono tutte al Giovanni Paolo II di Ragusa ma non corrono pericolo di vita. Le due macchine si sono scontrate frontalmente all’altezza del chilometro 2,6