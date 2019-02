Vito Riggio, dopo Enac diventa consulente della Regione per il trasporto aereo - Ragusa Oggi

Vito Riggio, dopo Enac diventa consulente della Regione per il trasporto aereo

Il professore Vito Riggio è il consulente del governo regionale per le politiche del trasporto aereo.

Lo ha nominato il presidente della Regione Nello Musumeci, “per le note competenze acquisite da Riggio nel settore, dopo avere per lunghi anni guidato l’Enac, l’Ente nazionale aviazione civile. L’attività di consulenza sarà prestata a titolo gratuito, di sostegno al governo della Regione “per razionalizzare e potenziare il sistema aeroportuale siciliano, intervenendo anche sull’utilizzo integrato degli aeroporti minori”.

In particolare, si legge nella nota di incarico, al prof. Vito Riggio si chiede di collaborare nella ricerca delle “migliori azioni da attivare per ottenere un sistema virtuoso, anche sul piano gestionale e logistico, di tutti gli scali aeroportuali dell’Isola”.

“Voglio ringraziare il professore Riggio – ha dichiarato il presidente della Regione – per la pronta disponibilità offerta al mio invito. Sono certo che la sua lunga e qualificata esperienza ci sarà di prezioso aiuto nell’affrontare e risolvere alcuni nodi che la Sicilia si trascina da tempo, come la semplificazione delle società di gestione degli scali ed il rilancio degli aeroporti di Comiso e Trapani. Sul trasporto aereo dell’Isola si gioca, del resto, una delle carte più importanti della crescita economica siciliana”.