Visite gratuite al Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica in memoria di Sebastiano Tusa

E’ l’appuntamento voluto dalla Regione Sicilia per il 10 marzo data in cui cade la “Giornata dei beni culturali siciliani” istituita in memoria dell’archeologo e già assessore regionale Sebastiano Tusa, nel giorno della sua tragica scomparsa, il 10 marzo 2019, in un incidente aereo in Etiopia. Per l’occasione il Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica domenica 10 marzo aprirà gratuitamente al pubblico “per tramandare il ricordo e l’operato di Sebastiano Tusa, affinchè i suoi insegnamenti e le sue passioni possano continuare a vivere”. Sebastiano Tusa, archeologo paletnologo, studioso e profondo conoscitore della preistoria Siciliana, dedicò una vita intera alla scoperta della Storia lasciandoci in eredità le doti scientifiche e umane di una persona dedita con grande passione al proprio lavoro.

La politica fu la sua ultima sfida. Nominato assessore ai Beni Culturali dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, fu ispiratore di una importante innovazione, l’autonomia gestionale e finanziaria ai singoli Parchi archeologici.

Apertura gratuita al pubblico domenica 10 marzo. Ecco gli orari per poter visitare i cinque siti inseriti nel Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica:

– Museo Ibleo di Ragusa ore 9 – ore 14 con ultimo ingresso alle 13:30

– Museo archeologico di Kamarina mattina ore 9 – ore14 ultimo ingresso alle 13:30; pomeriggio ore 15 – 19 con ultimo ingresso alle 18:30;

– Convento della Croce ore 8,30 – ore 19 con ultimo ingresso alle 18:30

– Area archeologica di Cava d’Ispica ore 8:30 – ore 19 con ultimo ingresso alle 18:30

– Area archeologica Parco della Forza ore 8:30 – ore 19 con ultimo ingresso alle 18:30.

