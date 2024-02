Visita all’Ipogeo di Cisternazzi ed alla Grotta della Trabacche. Domenica a Ragusa

L’appuntamento è per le 9,30 in via Sergio Ramelli, l’area di sgambamento per cani. Da qui si procederà a piedi per un percorso di 700 metri per raggiungere il sito, il “tegurium cisternazze”. Sarà in questo luogo che lo storico Saro Distefano racconterà il sito e la sua scoperta.

A seguire si tornerà indietro ed in auto si andrà alla Grotta delle Trabacche. L’escursione organizzata da Legambiente Scicli Kiafura permetterà di conoscere il culto dei morti nell’antico altopiano ragusano. Nei due importanti siti archeologici di Ragusa, quale l’Ipogeo di Cisternazzi e la Grotta della Trabacche, si potranno vedere le antiche tombe che testimoniano come il culto dei morti fosse particolarmente sentito al punto da pensare ad una vita nell’aldilà. L’escursione avrà come guide Saro Distefano ed Angelo Tidona.

