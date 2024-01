Virtus regola il conto con Sala Consilina: vittoria al cardiopalma

Finale al cardiopalma e la Virtus difende il risultato conquistando la vittoria contro Sala Consilina tra le mura amiche del Paalapadua sul filo della sirena.

In campo per la 16ma giornata del campionato di serie B interregionale – la quinta del girone di ritorno -, la Virtus Ragusa ospita la Diesel Tecnica di Sala Consilina. Un brutto ricordo quello del girone di andata. Una delle più pesanti sconfitte rimediate da Ragusa. La situazione non è propriamente rosea, per entrambe le formazioni. A Ragusa, Vavoli ancora con i postumi infortunio alla caviglia, situazione da monitorare ma in ripresa e Calvi, distorsione al ginocchio sinistro rimediata nel corso dell’ultimo match in trasferta in panchina a disposizione ma avrà bisogno di altre due settimane per un pieno recupero. Dall’altra parte La Diesel tecnica arriva a Ragusa con 9 giocatori in lista e un nuovo innesto, quello di Balciuns, lituano che ha rescisso il contratto con la Virtus Imola in serie B nazionale per approdara appunto a Sala Consilina.

Partita di apre con un minuto di silenzio in ricordo di coach Nicola Saccà, che ha attraversato parte della storia del basket ibleo.

Primo tempo che inizia in favore Virtus in vantaggio fino a metà frazione. Poi sale in cattedra Biordi, autore di 13 punti sui 19 messi a segno dalla sua squadra in tutta la prima frazione, praticamente incontenibile con palla in mano sotto canestro, nonostante il lavoro di Vavoli in difesa. Sion, imperturbabile, dopo un avvio impreciso, non si è fatto scalfire e con 5 punti in fila permesso alla Virtus di mantenere il vantaggio fino alla chiusura del tempino che finisce sul 27 a 19.

Seconda frazione problematica per i padroni di casa con Sala Consilina – complice anche gli sprazzi di difesa in press a tutto campo – che rosicchia lo svantaggio fino a portarsi a -1 a metà del tempo. Balciunas, neo acquisto di Sala Consilina (dopo la rescissione consensuale del contratto conn la Virtus Imona in serie B nazionale) ne mette a segno 11, permettendo a Bordi di rifiatare. La Virtus nonostante qualche errore di troppo si mantiene in vantaggio grazie alla grande percentuale al tiro dall’arco grande; Cioppa Sorrentino, Simon e Gaetano, trascinano la squadra con Vavoli che da una mano di sostanza. Si va al riposo grande suol 51 a 48 e un tiro da tre sulla sirena per Sorrentino, con la palla che balla sul ferro ed esce.

Terza frazione ancora con grandi percentuali nel tiro da tre punti per Ragusa e un lavoro difensivo che inizia a dare i suoi frutti; funzionano i raddoppi e Biordi non trova più così facilmente la via del canestro. La Virtus riesce a costruire il suo vantaggio con Gaetano e Brown e qualche zampata del capitano SorrentinoLa terza frazione si chiude sul 77 a 68 per Ragusa. Ultimi dieci minuti nervosi; Sala Consilina perde nel finale per cinque falli Arnaut a poco meno di tre minuti dalla fine e rischia con Biordi che di falli ne ha 4. Un tecnico alla panchina della squadra ospite per proteste ma Sala Consilina non si perde d’animo. Due bombe consecutive di Balciunas e Triassi riaprono la partita anche per colpa della eccessiva fretta di Ragusa che potrebbe amministrare il vantaggio senza grandi fatiche (89-86). E la partita si complica improvvisamente. Sbagliano Brown e Simon da tre, consegnano a sala Consilina l’opportunità di una remontada quasi inaspettata. Moretti fallisce da tre il tiro del pareggio, il virtussino Cioppa non riesce a incrementare e sul ribaltamento di fronte Sala Consilina impatta. Erkmaa segna e subisce fallo. Punteggio in parità a 5 secondi dalla fine con palla in mano per Ragusa e time out organizzare l’ultima azione. Fiato sospeso, sul filo della sirena, la responsabilità la prende Brown con l’ultimo tiro che decreta la vittoria di Ragusa e il Palapadua che esplode di gioia. Finisce 91 a 89 per la Virtus.

“Siamo stati bravi a non perdere la calma. E’stata una grande partita – dice coach Gianni Recupido a fine match -; per me, questa è forse la miglior squadra del campionato”. Sul contenimento di Biordi si è giocato gran parte del vantaggio. “Il problema non è stato tanto di chi lo marcava ma della mancanza di anticipo sulle sponde; quando siamo riusciti a mettere a punto anche questo, i risultati si sono visti subito”. Per tornare al quintetto, importante il rientro di Vavoli per dare concretezza alla manovra sia in attacco sia in difesa; partita a servizio della squadra, stasera per Brown, contributi importanti da Cioppa che si conferma punto fermo nella manovra virtussina, Gaetano sempre più solido e consapevole dei suoi mezzi sotto canestro, Simon non molla mai e capitan Sorrentino con Epifani, sempre pronto a sostenere concretamente la squadra con apporti decisivi dal campo.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa-Pallacanestro Sala Consilina 91-89

Virtus Ragusa: Brown 27, Piscetta 4, Epifani 2, Cioppa 16, Simon 16, Cascone ne, Vavoli 5, Sorrentino 6, Gaetano 15, Mirabella, Guastella ne, Calvi ne. All.: Recupido

Pallacanestro Sala Consilina: Biordi 25, Balciunas 17, Erkmaa 10, Moretti 11, Arnaut 8, Durante, Triassi 16, Miljkovic 2, Enihe ne. All.: Patrizio

Arbitri: Cappello di Porto Empedocle e Barbagallo di Acireale

Parziali: 27-19; 51-48; 77-68.

Note. Usciti per falli: Arnaut (S)