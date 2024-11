Virtus Ragusa: sfida impegnativa contro la capolista Legnano

Domenica alle 18:00 al PalaPadua, la Virtus Ragusa ospiterà i Knights di Legnano, leader incontrastati del campionato con 12 vittorie su 13 gare nella Serie B Old Wild West. Per la Virtus, un’occasione importante per ritrovare fiducia e testare la solidità del gruppo, messo alla prova dal recente infortunio del capitano Franco Gaetano.

Un avversario formidabile

Legnano, guidata da coach Riccardo Piazza, è reduce da un ruolino di marcia quasi perfetto, con l’unica sconfitta subita a Treviglio il 13 ottobre. La forza della squadra risiede nella coralità e in giocatori di grande esperienza come: Nik Raivio: il 38enne statunitense con cittadinanza tedesca sta vivendo una stagione straordinaria, con una media di 17,2 punti, il 47% da tre e quasi 8 rimbalzi a partita. Andrea Quarisa: solido centro che contribuisce con 8 punti e 7,6 rimbalzi di media. Sodero, Agostini, e Mastroianni: altri elementi che viaggiano in doppia cifra di punti.

La reazione della Virtus all’assenza di Gaetano

Con l’infortunio al legamento crociato del capitano Franco Gaetano, la Virtus ha perso una pedina fondamentale, ma coach Massimo Di Gregorio si è detto soddisfatto della risposta della squadra:

“La squadra ha reagito bene, allenandosi con intensità. Non vogliamo che questa difficoltà diventi un alibi. Vedo concentrazione e determinazione nei ragazzi”.

Dopo un periodo senza turni infrasettimanali, lo staff tecnico ha lavorato per ristabilire gli equilibri interni e migliorare le rotazioni, già messe alla prova durante la trasferta a Mestre.

Uno snodo cruciale per la stagione

Dopo la sfida contro Legnano, la Virtus dovrà affrontare due partite decisive: Fiorenzuola in trasferta. Saronno in casa

Questi appuntamenti potrebbero segnare il giro di boa della stagione per i ragusani, che cercano di mantenersi competitivi nonostante le difficoltà.

Dettagli della gara

Domenica 3 dicembre, ore 18:0 al PalaPadua, Ragusa. Diretta streaming: disponibile su LNP Pass (sito e app). Arbitri: Lilli di Ladispoli e Collura di Roma.

