Virtus Ragusa, Brown studia da leader: “Sappiamo vincere in tanti modi”

Marcus Brown, giocatore americano della Virtus Ragusa, sta vivendo un momento positivo, evidenziato dal suo contributo significativo alla squadra e da una serie di vittorie cruciali. Un momento emblematico è stato il canestro decisivo contro Sala Consilina, un tiro che ha siglato una vittoria importante e ha avviato una settimana positiva per la Virtus, con vittorie a Barcellona Pozzo di Gotto e con Milazzo.

Brown, il primo americano a giocare per la Virtus dopo vent’anni, si è integrato bene nel gruppo, dimostrandosi spesso decisivo con il suo gioco aggressivo. Nonostante i successi personali, Brown sottolinea l’importanza dello spirito di squadra e il contributo di tutti i compagni: “Penso che sia una grande dimostrazione della nostra tenacia e del fatto che tutti si sacrifichino un po’ di più per portare a termine il lavoro.”

La Virtus si prepara per un altro importante test contro la Viola Reggio Calabria, una partita che potrebbe influenzare l’esito del Girone H e il posizionamento nella prossima fase del campionato. La Virtus parte dall’1-0 negli scontri diretti grazie al successo ottenuto nel match d’andata. Una vittoria in questa partita significherebbe presentarsi con due punti in più nella seconda fase del campionato.