Virtus Ragusa a Fiorenzuola per la quindicesima giornata di campionato

La sfida tra Fiorenzuola Bees e Virtus Ragusa, valida per la 15ª giornata della Serie B Old Wild West, promette di essere un match cruciale in chiave salvezza. La palla a due è fissata per domenica alle ore 17 presso il PalArquato, con entrambe le squadre desiderose di invertire la tendenza negativa e guadagnare punti fondamentali per la classifica.

Situazione delle squadre

Fiorenzuola Bees: reduci da 5 sconfitte consecutive, i padroni di casa cercano di sfruttare il fattore campo per interrompere il trend negativo. Attualmente, possono contare su due lunghezze di vantaggio sui siciliani. L’attacco è il punto debole, con una media di soli 67,4 punti a partita, ma possono affidarsi all’esperienza di Ozren Pavlovic, miglior realizzatore della squadra con 14,8 punti e 6,6 rimbalzi di media.

Virtus Ragusa: i siciliani condividono l’ultimo posto con Crema e hanno bisogno di un cambio di marcia, soprattutto lontano dal PalaPadua, dove non hanno ancora vinto. La recente perdita per infortunio del capitano Gaetano rappresenta un ulteriore ostacolo, ma la squadra sta cercando di reagire attraverso un approccio collettivo e motivazionale, come sottolineato da coach Lia Valerio.

Giocatori chiave

Fiorenzuola: oltre a Pavlovic, attenzione alla guardia Niccolò Venturoli (9,9 punti di media) e alla precisione di Matteo Negri ai liberi (86,7%). Importante anche l’apporto di Seck, tra i migliori rimbalzisti offensivi del girone.

Virtus Ragusa: nonostante l’assenza di Gaetano, la squadra punta su un gioco corale e su una maggiore intensità, elementi indispensabili per competere in una trasferta complicata.

Prospettive

La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni alla ricerca disperata di punti salvezza. La Virtus dovrà infrangere il tabù trasferta per cercare il primo successo lontano da casa, mentre Fiorenzuola spera di replicare la solidità mostrata nell’ultima vittoria casalinga contro Imola.

La direzione della gara sarà affidata agli arbitri Guerrera di Vigevano e D’Errico di Grugliasco. Per chi non potrà assistere dal vivo, il match sarà trasmesso in streaming sul sito e sull’app LNP Pass.

