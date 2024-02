Virtus: obiettivo Monopoli

La Virtus affronta la seconda fase del campionato di Serie B Interregionale con la prima partita contro la White Wise a Monopoli, in Puglia. La squadra di coach Gianni Recupido parte con 6 punti ottenuti nella fase precedente, mentre Monopoli ha accumulato 4 punti. La trasferta si preannuncia lunga e impegnativa dal punto di vista logistico, ma il giocatore Ugo Simon è concentrato e ottimista riguardo alle sfide che attendono la squadra.

Simon sottolinea che il livello delle sfide e il valore degli avversari aumenteranno in questa fase, ma la squadra si prepara quotidianamente per affrontare tali partite. Dopo la trasferta, la Virtus avrà due partite casalinghe contro Salerno e Molfetta, mentre il girone d’andata si concluderà ad Angri.

Nella prima parte della stagione, Simon ha giocato un ruolo importante all’interno della squadra, non solo in termini di rendimento ma anche per la sua leadership e la sua capacità di restare concentrato durante le partite. L’energia e il sostegno reciproco sono fondamentali per il gruppo, e Simon cerca sempre di dare il suo contributo per mantenere la squadra unita e compatta, soprattutto nei momenti difficili.

