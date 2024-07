Capitan Consolini torna alla Passalacqua Ragusa

Chiara Consolini, dopo una stagione a Bologna e la successiva rinuncia della società emiliana al progetto femminile, torna nella sua amata Ragusa. La forte esterna ha scelto di cuore di accompagnare la sua squadra in questa particolare fase di ripartenza dalla Serie A2. Il ruolo di capitano le è stato assegnato naturalmente, dopo aver segnato più di 1000 punti con la maglia biancoverde in otto stagioni disputate tra massima serie ed Eurocup. La presenza di Chiara in squadra assicura continuità e offrirà leadership ed esperienza nella prossima stagione.

“Tornare a Ragusa per me è come tornare a casa,” dice la capitana della Passalacqua Ragusa. “Sono molto contenta e non vedo l’ora di ricominciare a lavorare duramente in palestra insieme alle mie nuove compagne e a tutto lo staff, per riportare entusiasmo nel palazzetto e in città. Questo passo indietro della società deve essere visto come un nuovo punto di partenza. Credo e ho sempre creduto nella Famiglia Passalacqua e faremo tutto il possibile per ricambiare la fiducia che ci hanno dato nel riportare la Virtus Eirene ai massimi livelli”.

