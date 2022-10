Virtus Ispica vince contro Acicatena

Vittoria doveva essere. E vittoria è stata. L’Asd Virtus Ispica rompe finalmente il digiuno. E conquista tre punti di fondamentale importanza per il prosieguo del campionato. Nel girone B del campionato di Eccellenza, i giallorossi, al Comunale di Pozzallo, hanno avuto la meglio, con il risultato all’inglese, sui contendenti dell’Acicatena nella lotta per la salvezza.

Le due reti della formazione di Trigilia sono state messe a segno da Borja alla mezz’ora e da Priola cinque minuti dopo. Subito dopo, l’Acicatena ha dovuto fare i conti con l’espulsione di uno dei propri giocatori e quindi ha disputato la ripresa in dieci uomini. Nessun problema, dunque, per la Virtus Ispica nel controllare il match.

“Diciamo – sottolinea un soddisfatto mister Giuseppe Trigilia – che il mio confronto con i nostri giocatori nel corso della settimana, dopo la deludente prestazione di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato utile perché ha garantito quella reazione che ci aspettavamo. Sappiamo che bisogna dare il centocinquanta per cento se si vuole condurre in porto una gara difficile come poteva essere quella contro l’Acicatena, assolutamente a suo agio in un campionato come questo. Noi ci abbiamo creduto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e, alla fine, siamo riusciti a spuntarla. Diciamo che la gara è stata dominata da parte nostra e che il risultato avrebbe potuto essere molto più rotondo. Va bene così, ci mancherebbe. L’importante era riuscire a portare il bottino dei tre punti nel nostro carniere.

E questo ci ha consentito di respirare anche se rimaniamo ancora in zona play out. Ma le prospettive sono rosee e ritengo che non ci saranno problemi di sorta nel gestire questa situazione nonostante gli ostacoli che, già dalla settimana prossima, saremo chiamati a superare”. Anche il direttore generale Carmelo Re esprime soddisfazione per il risultato positivo. “Ci voleva – aggiunge – soprattutto dopo una settimana travagliata che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi, con la vittoria e un ulteriore passo in avanti compiuto in classifica. E’ importante che i ragazzi abbiano di nuovo messo in mostra la voglia di fare bene. Noi ci crediamo e proveremo a dire la nostra domenica dopo domenica”.