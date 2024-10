Virtus: domenica alle 17 la sfida interna contro la LuxArm

La Virtus Ragusa si prepara ad affrontare la LuxArm Lumezzane, squadra bresciana in grande forma, nel prossimo match di Serie B Old Wild West, che si terrà domenica alle 17 al PalaPadua. La formazione di coach Recupido, reduce da due sconfitte contro Vigevano e Faenza, punta a riscattarsi e a migliorare la sua difesa, considerata dall’allenatore il punto debole delle ultime uscite. Recupido ha sottolineato come, pur riuscendo a ottenere risultati discreti in attacco, la squadra spenda troppe energie per restare in partita, soffrendo soprattutto nella metà campo difensiva.

Lumezzane, guidata da coach Nunzi, è invece in ottima forma, con due vittorie consecutive contro Moncada Agrigento e Fidenza. Il loro miglior realizzatore, Alessandro Amici, sta dominando il campionato con una media di 27,5 punti a partita, affiancato da Baldini e Tandia, entrambi determinanti nelle recenti prestazioni.

Per la Virtus, il match rappresenta una potenziale svolta per trovare la propria identità e conquistare la prima vittoria stagionale. Importanti contributi potrebbero venire da Nicolò Bertocco, attualmente tra i migliori marcatori del girone A, e Franco Gaetano, che sta recuperando dai crampi subiti nel match contro Faenza. La partita sarà trasmessa in streaming per gli abbonati su LNP Pass, con fischio d’inizio alle 17, un’ora prima del consueto.

