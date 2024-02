Violenze, percosse e minacce alla moglie e ai figli: arrestato vittoriese

Violenze psicologiche, fisiche e verbali, percosse e minacce ai danni della moglie. E’ stato arrestato dalla polizia di Vittoria un 44enne di Vittoria con precedenti per associazione mafiosa, stupefacenti, estorsione e rapina. A presentare la denuncia per maltrattamenti, proprio la dell’uomo. A partire dal 2021, la vita della moglie e dei suoi figli vivevano in clima di costante terrore.

UNA VITA VIOLENTA

Una vita fatta di violenze, percosse e minacce.La ricostruzione della vicenda ha permesso di accertare la pericolosità sociale dell’uomo che ha dimostrato una condotta violenta ed immotivatamente vessatoria, indicativa di una personalità incline a sopraffare i suoi familiari con l’uso della violenza fisica e verbale.Tali condotte però non hanno scoraggiato la donna che ha trovato la forza di rivolgersi alle forze dell’ordine e chiedere aiuto, ormai esausta di tali comportamenti.L’uomo è stato portato in carcere a Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

