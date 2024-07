Violano i sigilli di una casa sequestrata. A Vittoria intervengono i Carabinieri



Violati i sigilli nel pomeriggio alla palazzina tra via Principe Umberto e via Cacciatori delle Alpi a Vittoria, dove lo scorso 12 luglio un uomo aveva innescato un incendio per vendetta nei confronti della ex. L’uomo 28enne è indagato per tentato omicidio aggravato e incendio doloso aggravato e si trova in custodia cautelare in carcere. I carabinieri intervenuti nel pomeriggio di mercoledì non hanno trovato i responsabili della violazione e sul posto per assistenza sono giunti anche i vigili del fuoco. I militari dell’Arma stanno procedendo contro ignoti. Tra le ipotesi, anche quella che la palazzina possa essere stata presa di mira da ladri, certi, con i sigilli, che fosse vuota e di avere probabilmente campo libero ad operare.

ricerca fotografica di Franco Assenza

