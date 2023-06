Vincitori in sei concorsi musicali nazionali gli alunni del “Vittorini” di Scicli

Una messe di successi e riconoscimenti a livello nazionale per gli alunni dell’indirizzo musicale dell’ Istituto Comprensivo “E. Vittorini” di Scicli che hanno chiuso in positivo l’anno scolastico 2022-2023. Sei i concorsi ai quali hanno partecipato: “Il tetracordo” di Pavia, “Giovani in musica” di Padova, “Verdi” di Messina, “Cutuli” di Crotone, “Riviera dei ciclopi” di Acitrezza, “Anile” di Pizzo Calabro.

Risultati lusinghieri, commenta la direttrice scolastica Marisa Cannata che ha sempre sostenuto con entusiasmo l’indirizzo musicale della sua scuola.

“Un esempio di impegno “positivo” che i giovani sono in grado di testimoniare per sfatare lo stigma mediatico di disimpegno, noia e nefandezze sottolineati dalle recenti, raccapriccianti notizie di cronaca. Se parlare di youtuber che spengono vite innocenti o di tragici pestaggi determinati da futili motivi innesca nella pubblica opinione un giudizio deludente sulla Generazione Z, dare il giusto risalto ai successi, frutto di tanto studio e di coraggiose scelte controcorrente, può contribuire a riscattare da ingiuste e demotivanti etichettature le giovani coscienze che vogliono agire mettendo a frutto i loro talenti – sono le parole della direttrice Cannata – grande è l’orgoglio per i docenti che hanno curato la preparazione degli allievi e che sono Mariangela Bruno chitarra, Diego Cristofaro pianoforte, Emilio Campo flauto, Vincenzo Rabbito violino.

Nel dettaglio i premi.

-Vittorini’s Orchestra 1 Primo Premio Assoluto e 3 Primi Premi;

-Andrea Manenti (flauto) 5 Primi Premi Assoluti e 1 Primo Premio;

-Elisea Mormina (pianoforte) 2 Primi Premi Assoluti e 4 Primi Premi;

-Aurora Kola (pianoforte) 5 Primi Premi;

-Anastasia Micalizzi (violino) 3 Primi Premi, 2 Secondi Premi e 1 Terzo Premio;

-Benedetta Ventura (violino) 2 Primi Premi, 2 Secondi Premi e 2 Terzi Premi;

-Eleonora Matarazzo (chitarra) 1 Primo Premio;

-Alberto Marullo (chitarra) 1 Primo Premio;

-Alessandro Ventura (chitarra) 1 Primo Premio Assoluto e 3 Primi Premi;

-Bianca Di Natale (chitarra) 3 Primi Premi e 1 Secondo Premio;

-Chiara Causarano (chitarra) 1 Primo Premio e 4 Secondi Premi;

-Eva Ingallinesi (chitarra) 2 Primi Premi, 2 Secondi Premi e 1 Terzo Premio