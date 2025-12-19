Villa Penna ed i ripetuti atti vandalici. A Scicli è un problema sociale

Gli abitanti del quartiere Villa non nascondono che qualche preoccupazione ce l’hanno. Il via vai indisturbato di ragazzi e persone da e per la villa è un problema che sta diventando preoccupante. I residenti parlano a denti stretti ma che qualcosa di strano ci sia arriva anche dal locale Comando di Polizia Locale che già un mese fa ha attenzionato gli spazi interni di villa Penna riscontrando delle anomalie. A confermarlo la stessa comandante Maria Rosa Portelli che, con il proprio personale, ha verificato lo stato dei luoghi. “Abbiamo trovato aperta la porta dei servizi igienici al servizio della villa e con il sistema di chiusura guasto – spiega – di conseguenza abbiamo segnalato l’inconveniente al servizio manutenzioni del Comune. Dalla porta aperta liberamente si può accedere ai servizi senza nessuna restrizione per cui è naturale il disagio che si riscontra. I nostri servizi di controllo sono stati eseguiti nelle ore diurne perchè il personale non è impiegato in attività notturne. Non abbiamo, però, conferma che qualcuno utilizzi i luoghi dome dormitorio”. Se ciò fosse, sarebbe preoccupante. Un dato certo c’è: Villa Penna è lasciata a se stessa. Di per sé decentrata rispetto al centro storico della città, pur essendo un luogo ameno non è frequentata in maniera abituale. Da più parti si reclama l’apertura costante nelle ore diurne e si reclama pure un sistema di videosorveglianza per avere contezza della presenza o meno di persone durante il giorno o durante la notte. Un’attenta vigilanza ed un adeguato sistema di chiusura ei controllo visivo potrebbe servire a rendere sicuro e vivibile il luogo. Sarebbe ora di pensare ad un affidamento all’esterno dell’intera area di Villa Penna con servizi di giardinaggio, pulizia e guardiania: un servizio utile che l’ente potrebbe attivare con la formula dell’affidamento ad una ditta esterna capace di garantirne la costante manutenzione e l’apertura. Potrebbe essere il passo per una rinascita dei luoghi.

© Riproduzione riservata