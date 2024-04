Vigili del fuoco limitano i danni: in fiamme appartamento a Vittoria

Incendio stamane in via Vicenza a Vittoria al secondo piano di un edificio. Le fiamme hanno danneggiato gravemente il soggiorno dell’appartamento e l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’appartamento stesso e coinvolgessero anche il piano superiore.

All’interno dell’abitazione, nel momento in cui si è generato l’incendio, non c’era nessuno. In attesa degli interventi di ripristino, la donna che vi abita, alloggerà da un altra parte. Forse un corto circuito. I vigili del fuoco nel pomeriggio invece stanno intervenendo per domare l’incendio di un canneto a Scoglitti

© Riproduzione riservata