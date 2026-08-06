Vigili del fuoco, bufera sulle nuove divise: “Le maglie si strappano appena bagnate”. La denuncia del sindacalista Costantino Saporito

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Sta facendo discutere sui social il video-denuncia pubblicato da Costantino Saporito, vigile del fuoco e sindacalista della UilPa, sulle nuove maglie di rappresentanza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Nel filmato, diventato rapidamente virale, un vigile del fuoco mostra un presunto problema legato alla qualità del tessuto delle nuove divise: una maglia apparentemente resistente che, dopo essere stata bagnata con una piccola quantità d’acqua, inizierebbe a perdere consistenza fino a strapparsi con estrema facilità.

Nel video il vigile del fuoco effettua una prova pratica, mostrando come basti una modesta sollecitazione manuale per danneggiare il tessuto una volta entrato in contatto con l’acqua. Una dimostrazione che ha acceso il dibattito tra gli operatori del settore e sui social, dove il filmato ha raccolto numerose condivisioni e commenti.



“La nuova maglietta dei vigili del fuoco si strappa con l’acqua”, è la denuncia lanciata da Saporito nel video, con riferimento alle nuove maglie di rappresentanza assegnate al personale.

La questione ha sollevato interrogativi sulla qualità dei materiali utilizzati e sulla loro adeguatezza rispetto alle esigenze di un corpo chiamato quotidianamente a operare in condizioni difficili, anche a contatto con acqua, calore e situazioni di emergenza.



Al momento non risultano commenti ufficiali da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in merito alla denuncia. La vicenda, intanto, continua a far discutere, alimentata dalla grande diffusione del video sui social network.

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