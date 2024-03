Videosorveglianza a Vittoria e Scoglitti: lavori per 250 mila euro

La città di Vittoria e la frazione di Scoglitti presto potranno contare su sistemi di videosorveglianza grazie ai fondi del Poc Legalità 2014-2020, nell’ambito del progetto “Vittoria Sicura”, per un totale di 250mila euro. L’annuncio è stato fatto dall’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro.

LE OPERE

Le opere sono state aggiudicate con determina n.700 del 28 febbraio 2024. Saranno installati sistemi di videosorveglianza di ultima generazione su tutto il perimetro urbano, compresa la frazione di Scoglitti. Le telecamere saranno dotate di un sistema per il controllo degli accessi con telelettura delle targhe, collegato direttamente con il ministero degli Interni. È prevista anche la realizzazione di una centrale di controllo presso il comando della polizia locale, mentre il server sarà gestito dalla Questura di Ragusa.

Le telecamere saranno posizionate in punti strategici concordati con le forze dell’ordine, con 15 telecamere dotate di telelettura e altre 23 installate in zone ritenute utili da monitorare. Questi dispositivi garantiscono un’ottima qualità dell’immagine e sono dotati di illuminatori e dispositivi per il controllo live dei flussi stradali.

