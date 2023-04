Vicenda licenziamento Ars, i legali di Migliorisi: “Estraneo a qualsiasi indagine”

Sulla vicenda che ha riguardato la decisione del presidente dell’Ars, Galvagno, che ha deciso di licenziare il suo capo della segreteria tecnica perché sarebbe stato sorpreso ad acquistare droga presso un ristoratore di Palermo, abbiamo ricevuto una nota da parte degli avvocati Scrofani e Ottaviano, difensori del ragusano Giancarlo Migliorisi.

Questo il testo che ci è stato fatto pervenire, secondo cui c’è un’assoluta estraneità rispetto a qualsivoglia indagine in campo che ha invece riguardato l’attività condotta dalle forze dell’ordine nei confronti di un ristoratore di Palermo.

“Apprendiamo con stupore dei plurimi articoli di stampa del celebrato processo mediatico in danno del dott. Migliorisi – scrivono i due legali – Il dott. Migliorisi non solo non è stato arrestato ma non risulta indagato in alcun procedimento penale.

Con la presente smentiamo categorigamente qualsiasi coinvolgimento in procedimenti penali da parte del dott. Migliorisi, quale persona sottoposta ad indagini o destinataria di provvedimenti restrittivi, come invece erroneamente riportato dalla stampa.

Inoltre si censura con forza la pubblicazione o comunque la rivelazione di notizie e atti che dovrebbero rimanere sottoposte a segreto d’indagine e il cui disvelamento comporta la violazione di norme anche penali. Ribadiamo ancora l’estraneità a qualsiavoglia indagine da parte del dott. Migliorisi. Per il resto il dott. Migliorisi risulta come sempre disponibile a qualsivoglia approfondimento fisico sulla sua persona.

Si prende atto con dispiacere delle dichiarazioni prematuramente rese dalla Presidenza dell’ARS, anch’esse conseguenza del distorto esercizio del diritto di cronaca.

Si chiede pertanto la rimozione di ogni articolo che indichi il dott. Migliorisi come persona destinataria di provvedimenti restrittivi o come persona sottoposta ad indagini, si chiede inoltre il rigoroso rispetto degli artt. 114 e 115 del codice di procedura penale”.