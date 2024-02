Via San Giuseppe in abbandono. A Scicli la denuncia dell’ex consigliere comunale ed assessore Scimonello

“Siamo pronti ad intervenire sugli inconvenienti lamentati e gli atti prodotti ne sono la conferma” – le assicurazioni arrivano dall’assessore alle manutenzione della giunta Marino, Enzo Giannone. Giannone non nega ma dice che si interverrà presto con opere di manutenzione e di sistemazione del manto stradale. Fra l’altro non è possibile che si possano chiudere gli occhi davanti all’evidenza che si materializza con buche ai lati dei marciapiedi e sui marciapiedi stessi. E soprattutto ora che si è alla vigilia della festa di San Giuseppe con tanto di Calvalcata che porta sulla via San Giuseppe decine e decine di cavalli in onore del Santo Patriarca in quella che è la prima festa di primavera in una Scicli pronta ad ospitare migliaia di persone.

L’ex assessore Scimonello parla di “inerzia dell’Amministrazione”.







“San Giuseppe, un tempo centro nevralgico della città, è ormai ridotto a quartiere dormitorio, la cui vivibilità è, peraltro, duramente compromessa. Il quartiere è ormai completamente fuori dall’agenda del Comune, che non riesce a garantire i servizi essenziali ai residenti: la qualità di vita nel quartiere è molto scarsa sotto vari profili – afferma Scimonello – la sosta è spesso impossibile: pochi sono gli stalli disponibili ed è sempre più difficile per i residenti trovare un posto auto. L’Amministrazione comunale, su segnalazione dei vigili urbani (O.D. 31/2024), ha provveduto a delimitare la zona con divieto di sosta posti all’altezza dei numeri civici tra 51 e 63, per indicare l’inizio dei lavori per la sistemazione delle griglie a partire dal 9 febbraio e fino ad oggi è rimasto lettera morta. Ma basteranno i due divieti e un cono birillo stradale segnaletico per evitare il pericolo?”.

