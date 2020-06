Via libera alla circolazione fra Regioni: e in Sicilia già code sulle Stretto - Ragusa Oggi

Via libera alla circolazione fra Regioni: e in Sicilia già code sulle Stretto

Lunghissime file di auto già a partire dalle 4.30 di stamani a Messina in prossimità del porto, per l’imbarco. Sono passate poche ore dal via libera alla circolazione fra regioni e i turisti e i viaggiatori (o chi sta rientrando) non si sono fatti attendere. Code davanti agli imbarcaderi già per la prima corsa delle 4.40 e per quella successiva delle 7.20.

Il maggior flusso di passeggeri sullo Stretto è legato alla nuova ordinanza della Regione, che ha anticipato a oggi l’allineamento con le disposizione del decreto, abolendo l’autocertificazione e l’obbligo di quarantena per chi raggiunge la Sicilia da altre regioni.

Restano, anche nell’ultima ordinanza regionale, le disposizioni per i cittadini riscontrati positivi al Covid-19 che hanno l’obbligo di comunicare le proprie condizioni di salute al medico di famiglia e al Dipartimento di prevenzione dell’Asp competente.

In caso di febbre, basterà una comunicazione e interverranno i sanitari della Asp sul territorio.

