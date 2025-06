Via Brin a Marina diventa pedonale e nel centro storico di Ragusa basta h24: le novità per l’estate 2025

Sarà un’estate all’insegna dell’ordine e della vivibilità quella appena iniziata a Ragusa. L’amministrazione comunale, attraverso due distinte ordinanze, ha annunciato misure decisive per regolare la viabilità a Marina di Ragusa e contrastare il degrado nel cuore del Centro Storico.

A fare il punto è l’assessore alla Mobilità e alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri, che spiega: «Dopo un confronto costante con residenti ed esercenti, siamo pronti a introdurre una serie di modifiche fondamentali per migliorare la qualità della vita durante la stagione turistica».

Le novità a Marina di Ragusa

Tra le novità principali, spicca la pedonalizzazione di via Brin: dal 7 giugno, nei giorni festivi e prefestivi di giugno e settembre, e ogni giorno nei mesi di luglio e agosto, il tratto tra via Vasco de Gama e via del Mare sarà chiuso al traffico dalle 19:00 alle 06:00. «Un intervento pensato per restituire spazi sicuri e fruibili a cittadini e turisti, mantenendo il giusto equilibrio tra vivibilità e attività economiche», sottolinea Gurrieri.

Non solo. Dal 1° luglio scatterà il divieto di transito per bici e monopattini sul lungomare e nelle aree pedonali tra le 20:00 e le 06:00: «Un provvedimento necessario per evitare situazioni di pericolo nei tratti più affollati – precisa l’assessore – i mezzi potranno comunque essere condotti a mano».

Torna infine, dal 15 luglio, la ZTL di Marina di Ragusa, attiva nei festivi e prefestivi dalle 20:00 alle 03:00, con validità estesa ai pass già rilasciati.

Le novità a Ragusa centro

Ma le novità non si fermano sul litorale. L’altra ordinanza riguarda il centro città, dove il Comune ha deciso di vietare temporaneamente nuove aperture di negozi con distributori automatici H24, dopo l’aumento di episodi di bivacco e abbandono rifiuti. «Il fenomeno – spiega ancora Gurrieri, anche assessore al Centro Storico – è fuori controllo. Serve tutelare il decoro e il patrimonio culturale in attesa del nuovo regolamento che è già all’attenzione della Commissione competente».

