Verso un’alleanza CGIL–INPS a Ragusa: strategia comune contro il dumping contrattuale

Un confronto istituzionale dal forte valore strategico apre un nuovo fronte nella lotta al dumping contrattuale nel territorio ibleo. Nei giorni scorsi, il segretario provinciale della CGIL di Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, ha incontrato il nuovo direttore provinciale dell’INPS, Saverio Giunta, avviando un dialogo destinato a incidere concretamente sulle politiche del lavoro locali.

Dumping contrattuale: un fenomeno che mina diritti e mercato

Al centro del confronto, il report elaborato dall’Osservatorio provinciale della CGIL, che analizza in profondità il fenomeno del dumping contrattuale nel territorio di Ragusa. Lo studio evidenzia come l’utilizzo di contratti collettivi meno rappresentativi continui a produrre effetti distorsivi, generando disparità salariali, concorrenza sleale tra imprese e un progressivo indebolimento delle tutele dei lavoratori.

Un quadro che fotografa una realtà complessa, in cui la competizione economica rischia sempre più spesso di spostarsi sul terreno dei diritti, comprimendo salari e garanzie.

Verso una collaborazione concreta tra istituzioni

Nel corso dell’incontro, il direttore Saverio Giunta ha espresso piena disponibilità ad avviare un percorso di collaborazione strutturato, coinvolgendo anche gli altri attori istituzionali competenti. L’obiettivo è duplice: da un lato rafforzare gli strumenti di contrasto al fenomeno, dall’altro promuovere una maggiore consapevolezza sociale sulle sue conseguenze.

Un’apertura significativa che segna un primo passo verso una governance condivisa delle politiche del lavoro, basata su sinergia istituzionale e responsabilità diffusa.

Protocollo territoriale: un modello per legalità e trasparenza

Dal confronto è emersa la volontà comune di lavorare alla definizione di percorsi operativi finalizzati alla sottoscrizione di un protocollo territoriale. Un accordo che potrebbe mettere in rete istituzioni, enti di controllo e parti sociali, creando un sistema integrato capace di prevenire e contrastare in modo più efficace il dumping contrattuale.

L’iniziativa punta a diventare un modello virtuoso, fondato su principi di trasparenza, legalità e tutela del lavoro regolare.

Roccuzzo: “Difendere i diritti significa tutelare anche le imprese sane”

Soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Roccuzzo, che ha sottolineato il valore dell’incontro e le prospettive aperte dal dialogo con l’INPS. Il segretario della CGIL ha evidenziato come il contrasto al dumping contrattuale rappresenti una priorità non solo per la tutela dei lavoratori, ma anche per la salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto delle regole.

Secondo Roccuzzo, la disponibilità dimostrata dal direttore Giunta apre la strada a un lavoro sinergico indispensabile per ristabilire condizioni di equità nel mercato del lavoro.

Un segnale forte per il futuro del lavoro

In un contesto economico sempre più competitivo, l’avvio di un dialogo strutturato tra CGIL e INPS assume un significato che va oltre il singolo incontro. Si tratta di un passo concreto verso il rafforzamento del lavoro regolare e della qualità occupazionale.

Il messaggio è chiaro: la competitività non può basarsi sulla riduzione dei diritti. Restituire centralità al lavoro significa costruire un sistema più equo, sostenibile e rispettoso della dignità delle persone.

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