Verso le amministrative: a Comiso solo due candidati sindaco

Il numero dei candidati si assottiglia. Antonino Distefano ritira la propria candidatura a sindaco di Comiso.

Antonino Distefano, esponente di Liberalsocialisti per l’Italia, non sarà della partita. Ha annunciato il ritiro della sua candidatura, di cui aveva informato qualche settimana fa. Sosterrà il candidato sindaco del centrosinistra Salvo Liuzzo.

Liuzzo ha accolto i contenuti del suo programma dei contenuti essenziali del suo programma “che lo stesso Distefano aveva tratteggiato nei giorni scorsi e che si fonda su due premesse irrinunciabili: l’alleanza tra meriti e bisogno e il riformismo municipale”. Liuzzo ha aggiunto: “Distefano sarà una preziosa risorsa anche per la sua ventennale esperienza lombarda puntando ad attuare sul nostro territorio i punti che riterremo assieme più interessanti: dalla città del lavoro al rilancio dell’ospedale Regina Margherita, passando per la mobilità integrata, quindi ferroviaria, stradale e aeroportuale. E, ancora, imprescindibile, per la Comiso che abbiamo in mente, un rilancio dell’aeroporto che riconfermi la sua vocazione turistica. Ma non solo. Si punta a una Comiso città sicura, città green, città dei giovani trasparente e solidale. Ma anche a una Comiso città del commercio e dell’artigianato, città viva e unitaria con il superamento delle barriere di emarginazione dei quartieri e di Pedalino. Ma anche una Comiso più inclusiva, città vivibile per tutti, anche e soprattutto per le categorie più deboli”.

In questo momento, restano in lizza solo due candidati: la sindaco uscente Maria Rita Schembari, esponente del centrodestra e il suo sfidante, Salvo Liuzzo, sostenuto dal centrosinistra. Se non ci saranno delle sorprese determinanti, la prossima sfida elettorale del 28 – 29 maggio sarà definita al primo turno.

A Comiso si andrà al voto con una novità. Il consiglio comunale sarà costituito da 24 consiglieri. Gli assessori potranno essere sette. Accade perchè la città ha più di 30.000 abitanti. Era così anche cinque anni fa, ma un errore nei dati Istati assegnava alla città di Comiso qualche decina di abitanti in meno.