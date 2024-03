Venti fino a 150 km all’ora: tornado si abbatte sull’aeroporto di Trapani

Un violento tornado si è abbattuto stanotte all’aeroporto di Trapani, causando notevoli danni alla struttura. Il vento estremamente forte ha superato i 150 chilometri orari, divelgendo coperture in lamiera, segnaletica verticale, mezzi e alberi. Le informazioni sono state riportate da Airgest, la società di gestione dell’aeroporto, che ha condiviso diverse immagini su Facebook dopo il passaggio della tromba d’aria.

AEROPORTO DI TRAPANI: I DANNI

Le conseguenze sullo scalo siciliano sono state significative, con lamiere divelte, alberi abbattuti, segnaletica danneggiata e auto colpite dai detriti. Nonostante ciò, la struttura è rimasta operativa: il personale di Airgest e i manutentori hanno lavorato immediatamente per garantire la continuità delle operazioni di volo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia per creare percorsi alternativi e superare gli ostacoli, consentendo ai voli di partire regolarmente.

DISAGI PER I PASSEGGERI

Airgest ha consigliato ai passeggeri di arrivare al terminal con largo anticipo per compensare eventuali ritardi. Sono stati stabiliti percorsi alternativi per l’accesso e l’uscita dall’aeroporto, garantendo la sicurezza degli utenti. La società si è scusata per i disagi e ha dichiarato di impegnarsi per ridurli al minimo durante il periodo pasquale, quando il traffico aereo raggiunge il picco.

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha comunicato che è stato aperto un tavolo di crisi per valutare i danni causati dal tornado. Nonostante i danni considerevoli, il terminal è stato reso sicuro per consentire la partenza dei voli. Ombra ha confermato che ora la situazione è tornata alla normalità e i voli possono proseguire regolarmente. Si procederà con una valutazione dettagliata dei danni nelle prossime ore.

© Riproduzione riservata