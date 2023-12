Ventenne scoperto con marijuana a scuola: operazione antidroga a Ragusa. Beccato dal cane Pablo

L’esito di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ha portato alla scoperta di un ragazzo ventenne che deteneva marijuana all’interno di un istituto superiore di Ragusa.

Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme alla Squadra Mobile e alle unità cinofile antidroga della Questura di Catania, hanno attuato servizi mirati di controllo del territorio e di polizia giudiziaria. Questa operazione, richiesta dall’Autorità provinciale di P.S., il Questore Vincenzo Trombadore, ha coinvolto un dispositivo qualificato e rafforzato, con controlli estesi anche nei pressi degli istituti scolastici per prevenire il fenomeno della cessione di sostanze stupefacenti agli studenti durante l’intervallo e all’uscita da scuola.

L’attività di controllo presso un istituto d’istruzione superiore del capoluogo è stata condotta in collaborazione con il Dirigente scolastico e ha visto la partecipazione del cane antidroga “Pablo”, un malinois addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti.

All’esito di tali controlli, all’interno di un’aula, è stato individuato un ventenne che nascondeva marijuana per uso personale. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre il giovane è stato segnalato in Prefettura per i provvedimenti di competenza.

L’obiettivo di queste attività è prevenire e reprimere lo spaccio di droga, soprattutto tra i giovani, con particolare attenzione al contesto scolastico.