Vela: gli atleti del Cvk in vetrina a Marsala alla quarta tappa zona Ilca 4 e 6

E’ stata organizzata dal Circolo velico di Marsala la quarta tappa zonale Ilca 4 e 6 tenutasi nei giorni scorsi. Ad accompagnare la squadra del Circolo velico Kaucana il coach Giovanni Magliulo. Gli atleti iblei hanno disputato tutte le prove previste, tre per ciascuna giornata, con condizioni meteo marine apprezzabili, come sempre accade in questo tratto di costa disseminato di insenature naturali e ben noto per il suo mare limpido e cristallino. Gli atleti Cvk hanno affrontato con il consueto entusiasmo le due giornate di competizione studiando con attenzione il campo di regata e cercando con determinazione un buon piazzamento in classifica.

Ottima prestazione di Paolo Salvo, classe 2008, classificatosi primo nella categoria U16. Lucrezia Micieli non è stata da meno salendo sul gradino più alto del podio guadagnando il primo posto femminile sempre tra gli U16. Anche Felicia Prestana, alla sua prima regata nella classe Ilca, ha fatto registrare un risultato di tutto rispetto, seguita da Tommaso Battaglia. Carolina Trombatore, unica atleta della classe Ilca 6, da diverso tempo assente dai campi di regata, realizza una ragguardevole prestazione.

La giovane età della squadra dimostra il continuo impegno del Circolo Velico Kaucana nel divulgare lo sport velico tra i giovanissimi, impegno che consente di raggiungere prestigiosi traguardi e crescenti meriti e di farsi notare presso le società sportive italiane di più grande fama e di più larghe tradizioni. E proprio con l’approssimarsi della stagione estiva, il Cvk sta lanciando un’ampia proposta di corsi e si prepara ad accogliere giovani e meno giovani che desiderano accostarsi a questo meraviglioso sport.