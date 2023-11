Veglia di preghiera dei giovani con il vescovo di Noto e lectio divina della Cappella universitaria di Ragusa

Veglia di preghiera fra i giovani e il vescovo di Noto, Monsignor Rumeo. L’evento si svolgerà a Noto venerd 1 dicembre 2023 e s’intitola: “Siate lieti nella speranza” e si svolgerà insieme al vescovo mons. Rumeo alle ore 19.30 da piazza Pantheon alla Basilica Cattedrale.

Sarà l’occasione per i giovani degli otto Vicariati della Diocesi, di iniziare il tempo di Avvento in preparazione al Natale, con un momento di incontro, di preghiera e di condivisione fraterna, insieme al Vescovo.

EVENTI ANCHE PER LA DIOCESI DI RAGUSA

La Parola alle donne: lectio divina della Cappella universitaria di Ragusa. L’Avvento presso la Cappella Universitaria di Ragusa sarà caratterizzato da tre incontri di lectio divina guidati da Don Paolo La Terra, incentrati sul tema “La Parola alle donne”. Questi incontri si rivolgono agli universitari, alle famiglie e a chiunque desideri esplorare la Sacra Scrittura attraverso un percorso teologico-biblico.

La scelta di concentrarsi sulle figure femminili di Tamar, Rut e Maria non è casuale. Queste figure sono citate nel prologo del Vangelo di Matteo all’interno della genealogia di Gesù, diventando quindi parte integrante del periodo dell’Avvento. Le loro storie, non convenzionali e ricche di significato, offrono spunti importanti anche per la contemporaneità.

Tamar è una donna che lotta per ottenere giustizia e il rispetto dei suoi diritti, Rut è una straniera coraggiosa e Maria è colei che trasforma ogni cosa.

Gli incontri si terranno nei seguenti giorni: lunedì 4 dicembre, lunedì 11 dicembre e lunedì 18 dicembre presso la chiesa di San Tommaso a Ragusa Ibla, con inizio alle 21:00. Don Paolo La Terra consiglia di portare con sé una copia della Bibbia. Al termine degli incontri, sarà offerto del tè caldo a tutti i partecipanti. Inoltre, è previsto uno spazio dedicato con animatori per occuparsi dei bambini, consentendo così ai genitori di partecipare all’evento con maggiore serenità.