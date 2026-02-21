Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Vecchio e nuovo si incontrano sul palco: Matteoli e Ciammarughi trasformano la serata in magia musicale
21 Feb 2026 21:37
Un pubblico entusiasta ha gremito questa sera l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa per il concerto “Viaggio tra vecchio e nuovo”, appuntamento di grande fascino inserito nella 31ª Stagione Concertistica Internazionale Melodica – La Musica dell’Anima. Sul palco si sono esibiti Giorgio Matteoli ai flauti dolci e Luca Ciammarughi al pianoforte, in una serata che ha saputo attraversare epoche, stili e suggestioni sonore.
Il programma ha proposto un percorso musicale unico, dal primo Settecento fino al Novecento, alternando celebri pagine del repertorio classico a brani ispirati alla danza e alla tradizione popolare. Dalla solistica eleganza dei concerti barocchi, alle miniature romantiche, fino alle atmosfere popolari dell’Europa orientale e alle evocazioni novecentesche, il pubblico ha vissuto un viaggio tra antico e moderno, rigore e libertà espressiva. L’incontro tra flauto dolce e pianoforte ha rappresentato il cuore poetico della serata, offrendo un dialogo di timbri raffinato e sorprendente.
«Questo concerto mette in dialogo epoche diverse – ha spiegato la direttrice artistica della rassegna, la pianista Diana Nocchiero – offrendo al pubblico non solo un ascolto di altissima qualità, ma anche un’esperienza emotiva e culturale profonda. Giorgio Matteoli e Luca Ciammarughi guidano gli spettatori in un percorso sonoro ricco di contrasti e al tempo stesso di intimità, dove la musica diventa racconto e scoperta».
Giorgio Matteoli, musicista, direttore d’orchestra e docente specializzato nel repertorio antico, ha una carriera internazionale che lo porta a esibirsi in tutta Europa e oltre, mentre Luca Ciammarughi, pianista, scrittore e conduttore radiofonico, è noto al grande pubblico anche come voce di Radio Classica. Entrambi hanno regalato al pubblico interpretazioni capaci di emozionare e sorprendere, conquistando applausi a scena aperta.
Un’altra tappa di grande interesse è già nel calendario della rassegna Melodica: sabato 28 febbraio, sempre presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ad ingresso gratuito, sarà presentato il nuovo libro della dottoressa Elena Guidotti, in un evento che unisce narrazione e musica. Dopo la presentazione del volume, la serata proseguirà con l’esibizione del Duo Mel Bonis, formazione composta da Vera Lizzio e Diana Nocchiero al pianoforte, già apprezzata nella passata stagione per le sue interpretazioni dedicate alle compositrici dell’Ottocento e del Novecento, un programma che fonde sensibilità storica e qualità esecutiva.
La rassegna “Melodica”, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, conferma così la sua capacità di unire qualità artistica e esperienza emozionale, portando la grande musica a contatto diretto con il pubblico.
