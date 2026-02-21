Vecchio e nuovo si incontrano sul palco: Matteoli e Ciammarughi trasformano la serata in magia musicale

Un pubblico entusiasta ha gremito questa sera l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa per il concerto “Viaggio tra vecchio e nuovo”, appuntamento di grande fascino inserito nella 31ª Stagione Concertistica Internazionale Melodica – La Musica dell’Anima. Sul palco si sono esibiti Giorgio Matteoli ai flauti dolci e Luca Ciammarughi al pianoforte, in una serata che ha saputo attraversare epoche, stili e suggestioni sonore.

Il programma ha proposto un percorso musicale unico, dal primo Settecento fino al Novecento, alternando celebri pagine del repertorio classico a brani ispirati alla danza e alla tradizione popolare. Dalla solistica eleganza dei concerti barocchi, alle miniature romantiche, fino alle atmosfere popolari dell’Europa orientale e alle evocazioni novecentesche, il pubblico ha vissuto un viaggio tra antico e moderno, rigore e libertà espressiva. L’incontro tra flauto dolce e pianoforte ha rappresentato il cuore poetico della serata, offrendo un dialogo di timbri raffinato e sorprendente.

«Questo concerto mette in dialogo epoche diverse – ha spiegato la direttrice artistica della rassegna, la pianista Diana Nocchiero – offrendo al pubblico non solo un ascolto di altissima qualità, ma anche un’esperienza emotiva e culturale profonda. Giorgio Matteoli e Luca Ciammarughi guidano gli spettatori in un percorso sonoro ricco di contrasti e al tempo stesso di intimità, dove la musica diventa racconto e scoperta».

Giorgio Matteoli, musicista, direttore d’orchestra e docente specializzato nel repertorio antico, ha una carriera internazionale che lo porta a esibirsi in tutta Europa e oltre, mentre Luca Ciammarughi, pianista, scrittore e conduttore radiofonico, è noto al grande pubblico anche come voce di Radio Classica. Entrambi hanno regalato al pubblico interpretazioni capaci di emozionare e sorprendere, conquistando applausi a scena aperta.

Un’altra tappa di grande interesse è già nel calendario della rassegna Melodica: sabato 28 febbraio, sempre presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ad ingresso gratuito, sarà presentato il nuovo libro della dottoressa Elena Guidotti, in un evento che unisce narrazione e musica. Dopo la presentazione del volume, la serata proseguirà con l’esibizione del Duo Mel Bonis, formazione composta da Vera Lizzio e Diana Nocchiero al pianoforte, già apprezzata nella passata stagione per le sue interpretazioni dedicate alle compositrici dell’Ottocento e del Novecento, un programma che fonde sensibilità storica e qualità esecutiva.

La rassegna “Melodica”, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, conferma così la sua capacità di unire qualità artistica e esperienza emozionale, portando la grande musica a contatto diretto con il pubblico.

© Riproduzione riservata