Variazioni di bilancio: a Vittoria l’opposizione “in soccorso” della giunta Aiello

Il consiglio comunale di Vitoria ha approvato ieri sera alcune variazioni di bilancio.

Per farlo, ancora una volta, la ex maggioranza che sostiene la giunta Aiello ha avuto bisogno dei voti dell’opposizione. Tre consiglieri, Bianca Mascolino, Gino Pelligra e Sara Siggia sono usciti dall’aula per permettere alla coalizione Aiello di votare gli atti di bilancio.

In questo modo, le variazioni di bilancio (un atto tecnico ma, al contempo, anche un atto di programmazione dell’attività amministrativa) sono state approvate con i numeri necessari e nella votazione successiva, quella riguardante l’immediata esecutività, i consiglieri di opposizione hanno espresso voto favorevole per permettere di avere la maggioranza qualificata. Rinviato invece il punto riguardante l’assestamento generale al bilancio di previsione per il quale mancava ancora il parere obbligatorio dei revisori dei conti.

La seduta di ieri sera, contrariamente ad altre occasioni, si è svolta in tempi molto brevi.

Il nuovo dato politico: la giunta Aiello ha bisogno dell’opposizione

Il dato politico però rimane la nuova situazione che si è determinata.

Senza più la maggioranza a sostenerla la giunta Aiello avrà bisogno dell’aiuto dell’opposizione per approvare gli atti fondamentali per la vita amministrativa.

In un clima di forte tensione e di conflittualità quale quella che si è ingenerata in questi anni tutto sarà difficile. Ma nella seduta di ieri sera i consiglieri di minoranza hanno agito con senso di responsabilità permettendo il varo di importanti strumenti di bilancio.