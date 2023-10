Van Gogh a Ragusa. Ecco l’iniziativa culturale e come comprare in anticipo i biglietti

“Gli ultimi giorni di Van Gogh” ovvero il diario ritrovato. Approda anche a Ragusa, dopo che girerà varie città dell’Italia, lo spettacolo teatrale di e con Marco Goldin, 11 nuove date per la terza parte della tournée teatrale già annunciata. Il diario ritrovato è ripartito adesso dal Teatro Manzoni di Milano.

Da quando ha debuttato al Teatro Duse di Bologna a novembre dello scorso anno, gli spettatori accorsi nei vari teatri di tutta Italia sono stati oltre 20.000 per le prime 23 repliche.

La mappa di questa terza parte prevede altri 11 appuntamenti in altrettante città nell’arco di due mesi: da ottobre a Milano per concludersi nella capitale (l’11 dicembre con l’11ma replica). Nel mezzo, anche un terzetto di date in Sicilia dove Goldin per la prima volta porterà uno dei suoi spettacoli (a Ragusa, Palermo e Catania). A Ragusa sarà al Teatro Perracchio il prossimo 19 novembre.

La rappresentazione teatrale è liberamente ispirata al romanzo scritto da Marco Goldin, Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato (Solferino) che racconta le ultime settimane di vita del grande pittore.

Goldin, con la sua consueta affabulazione appassionata e coinvolgente, è sul palcoscenico per raccontare un Van Gogh che potrebbe aver tenuto un diario proprio in quei giorni e per questo lo fa parlare con la sua voce, sempre appoggiandosi ai fatti realmente accaduti, dunque nella dimensione del verosimile.

A creare ancor di più l’atmosfera spirituale, eppure densa della carne e dei sogni della vita di Van Gogh, contribuiscono, eccezionalmente concesse, le musiche di Franco Battiato.

Tutte insieme, e nell’uso che ne viene fatto, queste musiche costituiscono una parte fondante, un legame ancor più poetico per l’intero spettacolo.

Arricchito poi dalle straordinarie animazioni video di Alessandro Trettenero.

Lo spettacolo “Gli ultimi giorni di Van Gogh.

Il diario ritrovato” è prodotto da Imarts e gode del sostegno di Gruppo Euromobil dei fratelli Antonio, Gaspare, Fiorenzo e Giancarlo Lucchetta.

