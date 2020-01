Uova siciliane sicure. Il CoAvi interviene dopo l'allarme del Ministero della Salute che ha portato al ritiro di uova prodotte in Piemonte - Ragusa Oggi

Uova siciliane sicure. Il CoAvi interviene dopo l’allarme del Ministero della Salute che ha portato al ritiro di uova prodotte in Piemonte

“Comprare uova locali siciliane, prodotte e controllate proprio come accade all’interno delle grandi aziende del polo avicolo modicano, rappresenta la migliore garanzia in fatto di sicurezza alimentare per i consumatori. Il prodotto locale, controllato e facilmente tracciabile, rappresenta un plus per i consumatori”.

Lo dichiara Franco Savarino, presidente del Coavi, il Consorzio Avicolo Ibleo, alla luce delle ultime vicende che hanno riguardato il ritiro dal mercato di uova biologiche prodotte da un’azienda di Monsterolo di Savigliano. Il Ministero della Salute ha infatti deciso di richiamare alcuni dei lotti commercializzati “per rischio microbiologico”. Si tratta di uova prodotte dalla stessa azienda e immesse sul mercato attraverso alcuni grandi marchi.

“Noi raccomandiamo sempre ai consumatori di fare massima attenzione ma suggeriamo naturalmente di orientare la propria scelta verso uova prodotte localmente – commenta Savarino, alla guida del Coavi, il consorzio che è nato dalle più importanti imprese del settore che operano nel Polo Avicolo Modicano, il più grande del Sud Italia – Già in altre occasioni avevamo ribadito questo invito, proprio come è avvenuto negli anni scorsi, nel 2017, quando fu lanciato l’allarme delle uova al fipronil.

E già allora abbiamo ribadito che quell’allarme, come questo recente lanciato adesso dal Ministero della Salute, non riguardava le produzioni del Polo Avicolo Modicano da dove, ogni giorno, vengono distribuite, come ormai è noto a tutti, circa un milione di uova, secondo tecniche produttive moderne ma che si richiamano alla storia e alle tradizioni delle varie aziende.

La scelta di utilizzare mangimi di qualità, offrendo il massimo per quanto riguarda l’alimentazione delle galline ovaiole, assieme ai meticolosi controlli quotidiani con la collegata ottimale raccolta delle uova fresche di giornata ma anche la totale e obbligatoria tracciabilità nella fase di etichettatura, permette di poter far arrivare un prodotto che soddisfa tutti gli standard di sicurezza sulle tavole dei consumatori siciliani e del Sud Italia”.

Le aziende del Polo Avicolo Modicano rispettano tutte le normative comunitarie riguardanti il benessere degli animali e sulla biosicurezza degli allevamenti.

Le aziende avicole modicane riescono in loco a completare la filiera agroalimentare grazie alla presenza di incubatoi, di strutture per l’allevamento adeguatamente attrezzate con sistemi ad alta tecnologia per la raccolta, il controllo e la selezione delle uova, oltre a poter contare su impianti di produzione di mangimi realizzati direttamente in azienda, per rendere più efficienti i controlli sanitari e l’origine delle materie prime utilizzate per l’alimentazione delle galline”.