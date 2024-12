I “ragazzi speciali” della Casa di Toti di Modica diventano pizzaioli, cuochi e camerieri per un giorno

L’evento “Don’t Worry Be Happy”, organizzato dalla pizzeria L’Evoluzione di Catania, è un’occasione unica per celebrare inclusione, solidarietà e felicità, portando al centro della scena i ragazzi speciali de “La Casa di Toti”. Mercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 20:00, questi giovani straordinari si trasformeranno in cuochi, pizzaioli e camerieri, regalando una serata all’insegna della condivisione e della gioia.

Un progetto dal cuore grande

“La Casa di Toti” è una realtà speciale, nata dal sogno di Muni Sigona, che ha trasformato una dimora storica del Settecento a Modica in un centro per ragazzi con disabilità. La struttura, che funziona anche come B&B etico, offre ai giovani opportunità di integrazione e lavoro, rendendoli protagonisti attivi della loro vita.

Durante l’evento, una parte del ricavato sarà devoluta alla Casa di Toti per finanziare l’acquisto di nuovi accessori, contribuendo alla crescita di questo progetto che coniuga assistenza, autonomia e occupazione.

Il legame tra cucina e inclusione

Lele Scandurra, pizzaiolo e anima di L’Evoluzione, ha un legame speciale con i ragazzi della Casa di Toti. «Preparare insieme la tradizionale pizzetta catanese – racconta – è stata un’esperienza emozionante. La manualità crea legami profondi: si lavora, si impara e si cresce insieme».

Questa collaborazione non è solo un’esperienza formativa, ma un’occasione per dimostrare come la cucina possa essere uno strumento di inclusione e crescita personale.

La serata “Don’t Worry Be Happy”

La serata prevede un’esperienza unica. I ragazzi saranno coinvolti nella preparazione delle pizze, sotto la guida di Scandurra e del suo team. In sala, altri giovani cureranno il servizio, offrendo un’atmosfera autentica e ricca di emozioni. Il menu degustazione della serata includerà “L’evoluzione della Margherita secondo Lele”, una reinterpretazione creativa del classico italiano.

Scandurra invita i partecipanti a godersi l’evento con pazienza e spirito di condivisione: “Ogni pizza, ogni sorriso e ogni attesa contribuiranno a costruire il loro sogno”.

Un invito alla felicità

Con il motto “Don’t Worry Be Happy”, l’evento rappresenta un’opportunità per vivere una serata diversa, dove il cibo diventa simbolo di solidarietà e inclusione. Ognuno dei partecipanti non solo assaporerà ottime pizze, ma avrà la possibilità di sostenere un progetto che trasforma vite e regala speranza.

© Riproduzione riservata