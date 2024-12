Il ragusano Gianni Di Grandi nella top del concorso “Mastro Panettone 2024”

Anni di lavoro per raggiungere un risultato inseguito e sperato. Per il ragusano Gianni Di Grande, chef come il padre Franco, è questa la sua vita. Partecipando al concorso “Mastro Panettone 2024” si è classificato fra i migliori 30 dei 120 partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. Gianni Di Grande è entrato nella speciale classifica per la categoria “Cioccolato”.

“Ho deciso di presentare un panettone artigianale, fatto con lievito madre fresco, da un impasto scuro, da una ganache al coccolato al 70 per cento e arricchito da gocce di cioccolato fondente e un bouquet aromatico – spiega il giovane Gianni Di Grande – ogni anno cerco sempre di perfezionare le mie tecniche e migliorare. Per questo un grandissimo merito speciale va a Mastro Panettone che mi ha dato la possibilità di imparare e migliorare dai miei errori e di affinare la mia tecnica”.

