Uomo trovato morto in un bed and breakfast a Modica. Un infarto sarebbe la causa del decesso

Un drammatico ritrovamento ha scosso la città di Modica questa mattina. Un uomo di 56 anni, di nazionalità italiana, è stato trovato senza vita in un Bed and Breakfast dove temporaneamente risiedeva. La causa del decesso sembra essere un infarto, vi sono in atto gli accertamenti del caso. L’uomo si trovava nella struttura turistica da qualche giorno, cercando probabilmente un momento di tranquillità. Il suo corpo è stato rinvenuto stamattina dal personale della struttura, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione la morte sembra essere avvenuta per cause naturali, con un forte sospetto di infarto. Era stato un collega di lavoro a cercare di mettersi in contatto con l’uomo, modicano, ma senza alcuna fortuna. Raggiunta la struttura turistica con medici e forze dell’ordine, si è trovato l’uomo ormai privo di vita. La notizia della sua morte, non appena si è diffusa, ha suscitato grande scalpore tra la comunità locale. foto di repertorio.

© Riproduzione riservata