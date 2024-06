Uomo tenta di lanciarsi dal Ponte Costanzo: salvato dai Carabinieri dopo allarme lanciato da sottocapo della Guardia Costiera

Stamattina un uomo ha tentato di togliersi la vita sul ponte Costanzo, che collega Ragusa a Modica. L’uomo, dopo aver parcheggiato l’automobile al centro del ponte, ha cercato di scavalcare la recinzione utilizzando una scala che aveva portato con sé in auto. Fortunatamente, il suo tentativo è stato sventato grazie al tempestivo allarme lanciato da Giovanni Trovato, Sottocapo della Guardia Costiera che ha notato quanto stava accadendo e ha subito allertato i soccorsi, in particolare i Carabinieri, che sono giunti immediatamente sul posto bloccando l’uomo. Giovanni Trovato, mentre stava attraversando il ponte, ha notato qualcosa di strano.

Il racconto

Ecco il suo racconto: “Al Ponte Costanzo ho visto questa automobile e non capivo se stesse rallentando. Si è fermata al centro del ponte e appena ho superato l’auto, ho visto l’uomo scendere. Non aveva messo le quattro frecce e ha iniziato a camminare piano. La prima cosa che ha fatto è stata andare a guardare la recinzione e il guard-rail. Ho subito notato che aveva con sé una scala di alluminio. Ho compreso che qualcosa non andava. Dunque, ho chiamato immediatamente i Carabinieri che sono tempestivamente intervenuti con due auto da Modica e Ragusa, riuscendo a fermarlo in tempo”.

I militari hanno trovato anche il biglietto in auto con cui l’uomo dava il suo messaggio di addio al mondo. Il Sottocapo Giovanni Trovato ha monitorato ogni movimento dell’uomo, pronto ad intervenire in casi estremi. I Carabinieri hanno bloccato l’uomo facendolo desistere dal suo tentativo. Se l’allarme fosse stato lanciato solo qualche minuto dopo, non si sarebbe arrivati in tempo. La prontezza di Giovanni Trovato ha fatto la differenza in una situazione in cui ogni secondo contava. Mentre molti altri automobilisti di passaggio non hanno notato nulla di sospetto, Trovato ha avuto l’intuito giusto e ha agito senza esitazione, allertando i soccorsi. I Carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno persuaso l’uomo a desistere dal suo insano gesto, salvandogli la vita. L’uomo, visibilmente scosso, è stato poi affidato alle cure dei sanitari. L’intervento di Trovato è un esempio di come un singolo individuo possa fare la differenza, dimostrando che l’attenzione verso il prossimo e la prontezza a intervenire possono salvare vite.

© Riproduzione riservata