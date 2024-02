Uomo muore mentre tenta di salvare il proprio cane caduto in un pozzo: è successo a Niscemi

Tragedia a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 31 anni è morto tentando di salvare il proprio cane caduto in un pozzo profondo 15 metri in contrada Ulmo.

INUTILI I TENTATIVI DI SOCCORSO

Stava passeggiando con il suo cane, quando l’animale è finito in un pozzo pieno d’acqua. Il trentunenne, nel disperato tentativo di recuperarlo, è precipitato a sua volta dentro il pozzo. L’uomo era in compagnia di un amico che ha subito chiamato il 112 per dare l’allarme. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gela e i sommozzatori da Palermo, ma i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani.

“Ho appreso con profonda commozione quanto accaduto a Niscemi, dove una persona ha perso la vita nel tentativo coraggioso di salvare il proprio cane. Penso al dolore immenso che questa tragedia ha causato alla famiglia e rifletto sull’atto d’amore supremo compiuto, un gesto che ha purtroppo portato alla perdita della vita”, ha dichiarato Enrico Rizzi, influencer per i diritti degli animali.

