Uomo cade dall’albero a Vittoria: è un consigliere comunale

Un consigliere comunale vittoriese è rimasto ferito questa mattina in un incidente che si è verificato in un podere dell’hinterland vittoriese. L’uomo si era recato in campagna. Pare sia caduto mentre cercava dui salire su un albero. È stato soccorso e trasportato in ospedale a Vittoria e da lì trasferito a Catania, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il consigliere comunale è Giuseppe Cannizzo, esponente di maggioranza. Eletto nella lista “Aiello sindaco”, si era dichiarato indipendente e di recente ha aderito al movimento “Territorio”. Medico di famiglia, da poche settimane era andato in pensione.

