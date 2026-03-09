Un’orchestra su venti dita: a Ragusa la magia del pianoforte in duo

La 31ª stagione concertistica internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima” continua a incantare il pubblico ragusano. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà il concerto “Un’orchestra su… venti dita”, diretto dalla pianista Diana Nocchiero.

Protagonisti della serata saranno Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese, duo pianistico apprezzato per la loro “lucidità analitica e intensa sensibilità poetica” (Nicola Sbisà, Gazzetta del Mezzogiorno). I due interpreti offriranno al pubblico un dialogo musicale fatto di precisione, sensibilità e poesia, con un programma che spazierà da Johann Sebastian Bach nella rilettura di Max Reger, a Franz Liszt, Claude Debussy, Maurice Ravel, Johannes Brahms, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Gabriel Fauré, Wolfgang Amadeus Mozart e Dmitrij Šostakovič.

Il culmine della serata sarà la celebre Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, trascritta da Franz Liszt per due pianoforti. Pur priva dell’orchestra, la trascrizione mantiene intatta la forza titanica e la tensione ideale dell’opera, trasformandosi in un abbraccio musicale universale.

«Ogni appuntamento di Melodica nasce dal desiderio di creare un’esperienza che vada oltre l’ascolto – dichiara la direttrice artistica Diana Nocchiero – Con questo concerto vogliamo offrire al pubblico la magia di un suono che sorprende e emoziona profondamente. Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese trasformano la complessità in racconto e la tecnica in poesia».

Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese, formati con maestri di prestigio come Novin Afrouz, Aldo Ciccolini, Marisa Somma e François-Joël Thiollier, sono docenti presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e svolgono un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Il duo è anche direttore artistico del Concorso Internazionale Pianistico “Città di Acquaviva delle Fonti – Premio Giovanni Colafemmina”, dedicandosi alla riscoperta di opere rare per due pianoforti e pianoforte a quattro mani.

Il concerto, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dall’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, prevede ingresso a partire dalle 20.00, con biglietto intero €10, ridotto per studenti fino a 20 anni €5 e gratuito per minori di 8 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 2993208, scrivere a associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito www.melodicaweb.it.

