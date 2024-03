Un’opera del maestro Alfio Nicolosi donata alla Prefettura di Ragusa

Il maestro Alfio Nicolosi ha donato una sua scultura, denominata “Head” al Prefetto di Ragusa affinchè sia inclusa nei beni della Prefettura. Nicolosi, noto per la sua abilità nel plasmare la materia in volti umani e per la sua capacità di valorizzare ogni dettaglio e aspetto delle materie prime che utilizza, rappresenta un vero talento del territorio ibleo.

IL LAVORO DEL MAESTRO NICOLOSI

La pratica di raccogliere pietre, rami e tronchi durante le sue passeggiate in campagna e trasformarli in opere d’arte è emblematica della sua sensibilità artistica e del suo legame con il territorio. Questo gesto non solo arricchisce il patrimonio artistico della Prefettura, ma contribuisce anche a promuovere e valorizzare il talento locale rappresentato da Nicolosi.

La lunga storia artistica del maestro, caratterizzata dalla partecipazione a numerose rassegne e mostre, conferma il suo ruolo di rilievo nell’ambito artistico locale e nazionale. La sua opera, ora inclusa nei beni della Prefettura, sarà un testimone tangibile del suo talento e della sua dedizione all’arte.

